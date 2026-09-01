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Новости Старлинк Польша Украина
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Украина не получила разрешение на использование Starlink для ударов по РФ: Маск против, - СМИ

Маск выступил против использования Starlink для нанесения ударов по РФ

Генеральный директор SpaceX Илон Маск выступает против того, чтобы Украина использовала Starlink для нанесения ударов по целям в глубине России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 31 августа пишет The Kyiv Independent.

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Маск не хочет эскалации

По словам одного из собеседников издания, Маск не считает, что использование Starlink Украиной для операций на территории России поможет завершить войну.

"Маск хочет достичь соглашения в этой войне, а не эскалации", — сообщил источник.

Ранее Financial Times сообщала, что Маск якобы готов разрешить Украине использовать дроны со Starlink для нанесения ударов по целям в России. В то же время, по данным издания, окончательное решение должно было быть политическим и требовало одобрения Белого дома.

The Kyiv Independent сообщает, что переговоры Маска с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым по этому вопросу оказались безуспешными. После них Маск якобы решил не давать Украине разрешение на такие операции.

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Что известно о Starlink над РФ

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за недоразумения между украинским Минобороны, Маском и президентом США Дональдом Трампом Киев ошибочно считал, что Маск уже согласовал использование Starlink над Россией.

Впоследствии, по словам Зеленского, выяснилось, что такого разрешения Маск не давал.

Украина уже использует дроны со Starlink для нанесения ударов по целям на оккупированных территориях. При этом терминалы не работают над территорией России.

Киев рассматривает возможность использования Starlink в России, в частности для оперативного поражения российских пусковых установок баллистических ракет.

Автор: 

Маск Илон (292) Starlink (212)
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Топ комментарии
+26
МИ ФАРШ

- для США
- для ЕС
- для "своїх еврейчиків"

......або перефразую "ЩИТ ЕВРОПИ"
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01.09.2026 01:05 Ответить
+22
маск ,трамп ,зеленський , кремлівські шісткі ...нема в них нічого людяного , тварюки ...
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01.09.2026 01:05 Ответить
+22
Ну в кого ще сумніви що вся та американська наволоч яка прийшла до влади м'яко кажучи не на нашому боці? До чого Зельцман, привели твої постійні поїздки в сша і переговори з американськими обмудками про ''мир''? Ще ти хочеш щоб та мразота Вітьок і Зятьок в Україну приперлися з кацапськими грамотами тут нам погрожувати?
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01.09.2026 01:08 Ответить

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