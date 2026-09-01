Україна не отримала дозвіл на використання Starlink для ударів по РФ: Маск проти, - ЗМІ

Гендиректор SpaceX Ілон Маск виступає проти того, щоб Україна використовувала Starlink для ударів по цілях у глибині Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 31 серпня пише The Kyiv Independent.

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Маск не хоче ескалації

За словами одного зі співрозмовників видання, Маск не вважає, що використання Starlink Україною для операцій на території Росії допоможе завершити війну.

"Маск хоче угоди в цій війні, а не ескалації", — сказало джерело.

Перед цим Financial Times повідомляла, що Маск нібито готовий дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по цілях у Росії. Водночас, за даними видання, остаточне рішення мало бути політичним і потребувало схвалення Білого дому.

The Kyiv Independent повідомляє, що переговори Маска з колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо цього питання були невдалими. Після них Маск нібито вирішив не надавати Україні дозвіл на такі операції.

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Що відомо про Starlink над РФ

22 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що через непорозуміння між українським Міноборони, Маском і президентом США Дональдом Трампом Київ помилково вважав, що Маск уже погодив використання Starlink над Росією.

Згодом, за словами Зеленського, з'ясувалося, що такого дозволу Маск не надавав.

Україна вже використовує дрони зі Starlink для ударів по цілях на окупованих територіях. Водночас термінали не працюють над територією Росії.

Київ розглядає можливість використання Starlink у Росії, зокрема для оперативного ураження російських пускових установок балістичних ракет.