Starlink може стати елементом української ППО: Стубб попросив Маска розширити покриття для України

Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска із проханням розширити покриття супутникового інтернету Starlink для України для ураження російських пускових установок балістичних ракет.

Про це він розповів в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Три чинники

Так, Стубб має сумніви щодо того, що війна Росії проти України завершиться до зими. За його словами, є три чинники, які допоможуть країні пережити її:

ППО;

додаткові енергетичні потужності;

гроші.

"По-перше, це засоби протиповітряної оборони, і навіть Starlink певною мірою може стати там хорошим засобом протиповітряної оборони. По-друге, – енергетичні об’єкти на зиму. По-третє, – гроші. Ось над цими питаннями ми й працюємо. Ми працюємо над підготовкою зимового пакета, бо я не бачу, щоб війна завершилася до настання зими", – сказав він.

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Стубб звернувся до Маска

Також Стубб розповів, що звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска щодо розширення для України території покриття супутниковою мережею Starlink.

"Ось чому… я благаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовуються пускові установки балістичних ракет – як на окупованій території України, так і в Росії – для стратегічних цілей. Це дозволило б урятувати життя", - додав він.

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Що відомо про Starlink над РФ

22 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що через непорозуміння між українським Міноборони, Маском і президентом США Дональдом Трампом Київ помилково вважав, що Маск уже погодив використання Starlink над Росією.

Згодом, за словами Зеленського, з'ясувалося, що такого дозволу Маск не надавав.

Україна вже використовує дрони зі Starlink для ударів по цілях на окупованих територіях. Водночас термінали не працюють над територією Росії.

Київ розглядає можливість використання Starlink у Росії, зокрема для оперативного ураження російських пускових установок балістичних ракет.