Удары Украины по РФ помогают приблизить переговоры, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что удары Украины по России способствуют началу переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

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По словам посла, для прекращения войны необходимо сотрудничество обеих сторон.

Однако Уитакер отметил, что Украина, "продолжая наносить удары по России... на мой взгляд, способствует сближению сторон".

Также он добавил, что стороны по-прежнему остаются "очень далекими друг от друга" по ключевым вопросам, а решение не будет достигнуто в результате военных действий.

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"Этот конфликт не будет решен на поле боя. Он будет решен только с помощью дипломатии и переговоров. Вот почему президент Трамп и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, чтобы найти какие-либо общие черты в их позициях и сблизить их", — сказал Уитакер.

Если Путин не желает идти на компромисс, заключить соглашение будет "невозможно", считает посол.

"Но я считаю, что если соглашение возможно, то президент Трамп — бизнесмен, он мастер заключения соглашений, и я думаю, что он его заключит", — подытожил он.

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