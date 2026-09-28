Без согласия Вашингтона не обойтись: Politico о пределах международных "коалиций"

Мировые лидеры проверили, могут ли они действовать без поддержки США и президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анализе издания Politico.

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Союзники США ищут новые форматы сотрудничества

Союзники Соединенных Штатов все чаще заявляют, что больше не могут полагаться на Вашингтон. Некоторые страны поддерживают идею сотрудничества "средних держав" для определения глобальной повестки дня.

Напряженность была заметна во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Испании Педро Санчес, которых Politico называет одними из самых ярых критиков Дональда Трампа, дали понять, что не планируют встречаться с президентом США.

В ходе переговоров по Украине, обсуждений искусственного интеллекта и переговоров по Ирану были моменты, которые показали возможность заключения новых глобальных соглашений без участия США.

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Без Вашингтона договориться сложнее

В то же время многие из таких инициатив сталкивались с внутренними разногласиями. Кроме того, они показали, что для принятия серьезных решений, как и раньше, требуется согласие Вашингтона.

Эллисон Майнор, занимавшая высокие должности, связанные с вопросами Персидского залива, в администрациях Джо Байдена и первой администрации Дональда Трампа, отметила, что страны до сих пор слишком часто ожидают вмешательства США.

"По ее словам, США, как и прежде, остаются "центральным игроком"", - говорится в анализе Politico.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отметил дипломатические усилия команды американского лидера Дональда Трампа по достижению мира в Украине. По его словам, американский президент удвоил свои усилия по достижению мира в Украине.

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