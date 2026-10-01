В Еврокомиссии осудили "безответственную ядерную риторику РФ": "Мы не будем усиливать тактику запугивания и нагнетания страха со стороны Москвы"

В Европейском Союзе назвали "безответственными" ядерные угрозы России в адрес стран-членов НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопрос о российском письме в НАТО с угрозами применения ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Что касается этого сообщения, переданного НАТО, позвольте мне сослаться на четкую реакцию НАТО, которую мы приветствуем. И мы, конечно, осуждаем безответственную ядерную риторику России", — заявил Виганд.

Он подчеркнул, что Евросоюз не намерен способствовать распространению российских угроз.

"ЕС не попадет в российскую ловушку, и мы не будем усиливать тактику запугивания и нагнетания страха со стороны Москвы", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, ЕС тесно сотрудничает с НАТО в противодействии российским угрозам, но отказался раскрывать детали взаимодействия между Евросоюзом и Альянсом по этому вопросу.

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В то же время в Еврокомиссии уточнили, что непосредственно от России такого письма не получали.

"Письма в Комиссию не поступало", — отметила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

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Что этому предшествовало