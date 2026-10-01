В Еврокомиссии осудили "безответственную ядерную риторику РФ": "Мы не будем усиливать тактику запугивания и нагнетания страха со стороны Москвы"
В Европейском Союзе назвали "безответственными" ядерные угрозы России в адрес стран-членов НАТО.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопрос о российском письме в НАТО с угрозами применения ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
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"Что касается этого сообщения, переданного НАТО, позвольте мне сослаться на четкую реакцию НАТО, которую мы приветствуем. И мы, конечно, осуждаем безответственную ядерную риторику России", — заявил Виганд.
Он подчеркнул, что Евросоюз не намерен способствовать распространению российских угроз.
"ЕС не попадет в российскую ловушку, и мы не будем усиливать тактику запугивания и нагнетания страха со стороны Москвы", — отметил пресс-секретарь.
По его словам, ЕС тесно сотрудничает с НАТО в противодействии российским угрозам, но отказался раскрывать детали взаимодействия между Евросоюзом и Альянсом по этому вопросу.
В то же время в Еврокомиссии уточнили, что непосредственно от России такого письма не получали.
"Письма в Комиссию не поступало", — отметила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.
Что этому предшествовало
- 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на угрозы России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области, заявил, что не воспринимает такие обвинения "слишком серьезно".
- В свою очередь помощник диктатора РФ Николай Патрушев заявил, что если НАТО попытается на практике воплотить "угрозы" в отношении Калининградской области, ответ России будет "адекватным и быстрым", а Альянс "пожалеет о своих действиях".
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