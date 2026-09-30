Оборонные предприятия Европы, поставляющие оружие Украине, — потенциальные "военные цели" для РФ, — МИД России
В Кремле заявили, что европейские оборонные предприятия, производящие оружие для Украины, являются "законными и потенциальными военными целями" для России.
Об этом 30 сентября заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
Захарова отвечала на вопрос о возможности создания в Польше завода по производству ракет-перехватчиков Patriot для нужд Украины.
Угрозы России в адрес Европы
По ее словам, европейские страны непосредственно вовлечены в войну из-за своей военной поддержки Украины.
"Оружейные заводы в европейских странах, производящие вооружение для Украины, являются потенциальными военными целями для России. Не стоит полагать, что военные предприятия за пределами украинской территории, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается", — заявила Захарова.
Пресс-секретарь МИД РФ также заявила, что Москва рассматривает открытие оборонных заводов и совместных производств в Европе как непосредственное вовлечение этих стран в войну.
"Европейские страны непосредственно вовлечены в украинский конфликт. Они не просто оказывают помощь. Открывая оружейные заводы и совместные предприятия, они полностью втягиваются в него", — сказала она.
По словам Захаровой, такая деятельность якобы не приближает окончание войны, а наоборот — продлевает ее.
Контекст
- Заявление Москвы прозвучало на фоне планов европейских стран наращивать собственное оборонное производство и увеличивать поставки Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов, ракет и беспилотников.
- НАТО и отдельные европейские государства неоднократно подчеркивали, что будут продолжать помогать Украине защищаться от российских атак — в частности, средствами для перехвата дронов и ракет, которыми Россия систематически атакует украинские города и критическую инфраструктуру.
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