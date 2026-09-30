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Оборонні підприємства Європи, які постачають зброю Україні, – потенційні "військові цілі" для РФ, - МЗС Росії

кремль

У Кремлі заявили, що європейські оборонні підприємства з виробництва зброї для України, є "законними та потенційними військовими цілями" для Росії.

Про це 30 вересня заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

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Захарова відповідала на запитання про можливість створення у Польщі заводу з виробництва ракет-перехоплювачів Patriot для потреб України.

Погрози Росії на адресу Європи

За її словами, європейські країни безпосередньо залучені до війни через свою військову підтримку України.

"Збройові заводи в європейських країнах, які виробляють озброєння для України, є потенційними військовими цілями для Росії. Не варто вважати, що військові підприємства за межами української території, які виробляють зброю для київського режиму, будуть у безпеці. Той, хто так думає, помиляється", — заявила Захарова.

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Речниця МЗС РФ також заявила, що Москва розглядає відкриття оборонних заводів і спільних виробництв у Європі як безпосереднє залучення цих країн до війни.

"Європейські країни безпосередньо залучені в український конфлікт. Вони не просто надають допомогу. Відкриваючи збройові заводи та спільні підприємства, вони повністю втягуються у нього", — сказала вона.

За словами Захарової, така діяльність нібито не наближає завершення війни, а навпаки — продовжує її.

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Контекст

  • Заява Москви пролунала на тлі планів європейських країн нарощувати власне оборонне виробництво та збільшувати постачання Україні систем протиповітряної оборони, боєприпасів, ракет і безпілотників.
  • НАТО та окремі держави Європи неодноразово наголошували, що продовжать допомагати Україні захищатися від російських атак — зокрема засобами для перехоплення дронів і ракет, якими Росія систематично атакує українські міста та критичну інфраструктуру.

Автор: 

Європа (1970) завод (444) МЗС рф (1015) росія (47987) погрози (573) Захарова Марія (387)
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Топ коментарі
+15
Тоді, за тією ж логікою, кацапські заводи, які постачають зброю Ірану, є законними цілями для збройних сил США та ряду інших країн Заходу...
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30.09.2026 21:57 Відповісти
+11
Хай пNздять, щоб всі бачили, які їпануті в Трампа друзі.
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30.09.2026 21:55 Відповісти
+8
Спілі мушку, крошка.
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30.09.2026 21:58 Відповісти

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