Оборонні підприємства Європи, які постачають зброю Україні, – потенційні "військові цілі" для РФ, - МЗС Росії

У Кремлі заявили, що європейські оборонні підприємства з виробництва зброї для України, є "законними та потенційними військовими цілями" для Росії.

Про це 30 вересня заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

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Захарова відповідала на запитання про можливість створення у Польщі заводу з виробництва ракет-перехоплювачів Patriot для потреб України.

Погрози Росії на адресу Європи

За її словами, європейські країни безпосередньо залучені до війни через свою військову підтримку України.

"Збройові заводи в європейських країнах, які виробляють озброєння для України, є потенційними військовими цілями для Росії. Не варто вважати, що військові підприємства за межами української території, які виробляють зброю для київського режиму, будуть у безпеці. Той, хто так думає, помиляється", — заявила Захарова.

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Речниця МЗС РФ також заявила, що Москва розглядає відкриття оборонних заводів і спільних виробництв у Європі як безпосереднє залучення цих країн до війни.

"Європейські країни безпосередньо залучені в український конфлікт. Вони не просто надають допомогу. Відкриваючи збройові заводи та спільні підприємства, вони повністю втягуються у нього", — сказала вона.

За словами Захарової, така діяльність нібито не наближає завершення війни, а навпаки — продовжує її.

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