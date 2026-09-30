Рютте про ядерні погрози Росії: НАТО не сприймає це надто серйозно

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".

Про це Рютте сказав журналістам на полях Euronews Defence & Space Summit 2026 у Брюсселі 30 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Рютте

Генсек відмовився розкривати детальний вміст неофіційного листа від Москви із цим погрозами, зазначивши, що не має права розголошувати цю інформацію.

"Тож дозвольте мені просто посилатися на те, що повідомили ЗМІ, і на цьому зупинитися. Ми відреагували. І, по суті, ми сказали: "Слухайте, ми — оборонний альянс, і припиніть ядерні погрози. Це абсолютно недоречно й не допомагає. Зокрема, припиніть війну в Україні, яка є невиправданою агресією проти України". Тож ми чітко висловили свою реакцію, яка була короткою та лаконічною", — сказав Рютте.

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Загрози країнам НАТО немає

Відповідаючи на питання, чи справді існує ризик застосування росіянами ядерної зброї проти держав-членів Альянсу, зокрема країн Балтії, Рютте сказав: "ні, немає".

"Ми підготувалися до цього, ми все спланували, і це стосується всього НАТО. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Такої загрози немає, а якщо щось трапиться, ми готові їй протистояти. Путін знає, що він ніколи не зможе перемогти НАТО. Тому я не сприймаю це надто серйозно, але, звичайно, ми мусили відповісти й чітко дати йому зрозуміти, що НАТО — це оборонний альянс. Він (Путін — ред.) має припинити війну в Україні та припинити ядерні погрози, бо це нікому не допомагає", — сказав він.

Також генсек НАТО зауважив, що Росія щомісяця втрачає на передовій 43 тисячі військових, які гинуть або отримують тяжкі поранення. Він додав, що Київ демонструє значно кращі результати, ніж рік тому, і що союзники продовжують надавати військову підтримку. На думку Рютте, НАТО має зберігати спокій.

"Не забувайте, що Путін, використовуючи ці листи та гібридні дії, намагається роз'єднати нас і відвернути увагу від України. [...] Тож на будь-які гібридні дії, що б не відбувалося в Європі, ми відповідатимемо більшою підтримкою України, а не меншою", — резюмував посадовець.

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Що цьому передувало