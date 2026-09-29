Рютте закликав союзників зберігати спокій та посилювати підтримку України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників зберігати спокій, зміцнювати Альянс і продовжувати підтримувати Україну. Він наголосив, що Росії не вдалося підірвати єдність НАТО та зупинити допомогу Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН.
"Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО. Вона намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але Росія зазнає невдачі. Їй не вдається підірвати нашу єдність і підтримку України. Наше послання Москві чітке: ми зробимо ще більше для України, а не менше", - наголосив Рютте.
НАТО посилює оборону на тлі загрози дронів
За словами генсека НАТО, повторювані інциденти з безпілотниками на східному фланзі Альянсу свідчать про зміну характеру загрози.
Він зазначив, що НАТО посилює інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, а також адаптує свої можливості для протидії безпілотникам.
Рютте закликав союзників продовжувати зміцнювати НАТО та одночасно збільшувати допомогу Україні.
Підтримувати Україну більше, а не менше
Генеральний секретар Альянсу наголосив, що підтримка України має залишатися одним із ключових напрямів спільних зусиль союзників.
"Найкраща відповідь на будь-які дії в цій сірій зоні того, що робить Росія, - це більша підтримка України, а не менша", - заявив Рютте.
Він також закликав союзників "зберігати спокій" і продовжувати підтримувати Україну.
"Підтримуйте її більше, а не менше, так само, як ми це робимо, також завдяки Європейському Союзу", - підкреслив генсек НАТО.
На підтримку України через PURL спрямували $10 млрд
Рютте також повідомив про досягнення позначки у $10 млрд у межах механізму PURL. Йдеться про фінансування закупівель американського озброєння для України європейськими союзниками та Канадою.
"Це життєво важливо для речей, що постачаються зі США до України, і фінансуються Канадою та європейськими союзниками, включаючи Європейський Союз", - зазначив Рютте.
Він наголосив, що союзники мають продовжувати інвестувати в оборонні спроможності НАТО та підтримку України.
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