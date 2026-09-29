Рютте закликав союзників зберігати спокій та посилювати підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників зберігати спокій, зміцнювати Альянс і продовжувати підтримувати Україну. Він наголосив, що Росії не вдалося підірвати єдність НАТО та зупинити допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО. Вона намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але Росія зазнає невдачі. Їй не вдається підірвати нашу єдність і підтримку України. Наше послання Москві чітке: ми зробимо ще більше для України, а не менше", - наголосив Рютте.

НАТО посилює оборону на тлі загрози дронів

За словами генсека НАТО, повторювані інциденти з безпілотниками на східному фланзі Альянсу свідчать про зміну характеру загрози.

Він зазначив, що НАТО посилює інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, а також адаптує свої можливості для протидії безпілотникам.

Рютте закликав союзників продовжувати зміцнювати НАТО та одночасно збільшувати допомогу Україні.

Підтримувати Україну більше, а не менше

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що підтримка України має залишатися одним із ключових напрямів спільних зусиль союзників.

"Найкраща відповідь на будь-які дії в цій сірій зоні того, що робить Росія, - це більша підтримка України, а не менша", - заявив Рютте.

Він також закликав союзників "зберігати спокій" і продовжувати підтримувати Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав надати Україні більше ракет-перехоплювачів перед зимою

"Підтримуйте її більше, а не менше, так само, як ми це робимо, також завдяки Європейському Союзу", - підкреслив генсек НАТО.

На підтримку України через PURL спрямували $10 млрд

Рютте також повідомив про досягнення позначки у $10 млрд у межах механізму PURL. Йдеться про фінансування закупівель американського озброєння для України європейськими союзниками та Канадою.

"Це життєво важливо для речей, що постачаються зі США до України, і фінансуються Канадою та європейськими союзниками, включаючи Європейський Союз", - зазначив Рютте.

Він наголосив, що союзники мають продовжувати інвестувати в оборонні спроможності НАТО та підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО є "видимі та невидимі" варіанти реагування на гібридні атаки, - Рютте