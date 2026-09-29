Рютте призвал союзников сохранять спокойствие и усиливать поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников сохранять спокойствие, укреплять Альянс и продолжать поддерживать Украину. Он подчеркнул, что России не удалось подорвать единство НАТО и остановить помощь Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.
"Россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий против союзников по НАТО. Она пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но Россия терпит неудачу. Ей не удается подорвать наше единство и поддержку Украины. Наше послание Москве ясно: мы сделаем для Украины еще больше, а не меньше", — подчеркнул Рютте.
НАТО усиливает оборону на фоне угрозы дронов
По словам генсека НАТО, повторяющиеся инциденты с беспилотниками на восточном фланге Альянса свидетельствуют об изменении характера угрозы.
Он отметил, что НАТО усиливает интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, а также адаптирует свои возможности для противодействия беспилотникам.
Рютте призвал союзников продолжать укреплять НАТО и одновременно увеличивать помощь Украине.
Поддерживать Украину больше, а не меньше
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться одним из ключевых направлений совместных усилий союзников.
"Лучший ответ на любые действия в этой "серой зоне", которые предпринимает Россия, — это усиление поддержки Украины, а не ее ослабление", — заявил Рютте.
Он также призвал союзников "сохранять спокойствие" и продолжать поддерживать Украину.
"Поддерживайте её больше, а не меньше, так же, как мы это делаем, в том числе благодаря Европейскому Союзу", — подчеркнул генсек НАТО.
На поддержку Украины через PURL направили $10 млрд
Рютте также сообщил о достижении отметки в $10 млрд в рамках механизма PURL. Речь идет о финансировании закупок американского вооружения для Украины европейскими союзниками и Канадой.
"Это жизненно важно для поставок из США в Украину, финансируемых Канадой и европейскими союзниками, включая Европейский Союз", — отметил Рютте.
Он подчеркнул, что союзники должны продолжать инвестировать в оборонный потенциал НАТО и поддержку Украины.
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