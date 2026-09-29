У НАТО есть "видимые и невидимые" варианты реагирования на гибридные атаки, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть варианты реагирования на гибридные атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Так, его спросили о гибридных атаках. Генсек Альянса признал, что они "оказывают влияние".

Однако, по словам Рютте, у НАТО есть "все варианты реагирования: иногда видимые, иногда — нет".

Он также отмечает, что важно, когда это возможно на основе имеющихся доказательств, публично приписывать эти инциденты России, как это сделала сегодня Эстония.

Рютте добавил, что НАТО действует "в духе сохранения спокойствия и продолжения работы".

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