У НАТО есть "видимые и невидимые" варианты реагирования на гибридные атаки, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть варианты реагирования на гибридные атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
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Так, его спросили о гибридных атаках. Генсек Альянса признал, что они "оказывают влияние".
Однако, по словам Рютте, у НАТО есть "все варианты реагирования: иногда видимые, иногда — нет".
Он также отмечает, что важно, когда это возможно на основе имеющихся доказательств, публично приписывать эти инциденты России, как это сделала сегодня Эстония.
Рютте добавил, что НАТО действует "в духе сохранения спокойствия и продолжения работы".
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невидимий- тіхесенько в ліс спєтляти, і пшикнути в штани.