Поджог в Эстонии на оборонном предприятии, поставляющем Украине НРК, был организован спецслужбами РФ, - Цахкна

Эстония установила, что поджог оборонного предприятия Milrem Robotics в августе был диверсией, организованной по приказу российских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в представительстве Эстонии при ЕС.

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Глава МИД Цахкна заявил, что сегодня Эстония вызовет временного поверенного в делах России.

"На основании информации, собранной Полицией безопасности, мы сегодня можем с уверенностью утверждать, что поджог на оборонном предприятии Milrem Robotics в ночь с 14 на 15 августа был диверсией, организованной по приказу спецслужб Российской Федерации.

Россия продолжает кампанию диверсий против Европы, чтобы запугать ее и заставить уменьшить поддержку Украины и ослабить давление на саму Россию. Это, в свою очередь, свидетельствует о растущем отчаянии Москвы, ведь ей не удалось достичь целей своей агрессии против Украины", — подчеркнул министр.

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Также глава МИД заверил, что Эстония вместе с союзниками и партнерами будет продолжать оказывать давление на Россию, ужесточая санкции и ограничивая въезд российских граждан в Европу.

"Эстония и ее союзники оставляют за собой полное право реагировать на такую враждебную, безответственную и опасную деятельность", — добавил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Эстония расследует причастность России к пожару в здании оборонной компании Milrem Robotics. Компания поставляет Украине беспилотные наземные роботизированные комплексы.

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