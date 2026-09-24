Эстония ввела национальные санкции против Усманова и Фридмана
Эстония ввела собственные национальные санкции против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, которых на этой неделе исключили из санкционного списка Евросоюза.
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.
Продолжают поддерживать агрессию РФ
Так, он подчеркнул, что Эстония не сочла целесообразным исключать этих двух известных российских бизнесменов из санкционного списка ЕС и не поддержала это решение.
"Россия не проявляет никакого желания прекратить войну, поэтому нет оснований для ослабления санкционного давления", — заявил Цахкна.
По словам министра, Усманов и Фридман продолжают поддерживать агрессию России против Украины и способствуют ее продолжению.
"Именно поэтому Эстония ввела против них национальные санкции", — добавил он.
Что известно о снятии санкций
- ЕС продлил на 36 месяцев действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Усманова и Фридмана.
- Литва инициировала введение национальных санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана после их исключения из санкционного списка ЕС.
- Латвия также введет национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после того, как уступила и сняла вето на их исключение из санкционного списка ЕС.
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