Эстония ввела национальные санкции против Усманова и Фридмана

Эстония ввела собственные национальные санкции против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, которых на этой неделе исключили из санкционного списка Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

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Продолжают поддерживать агрессию РФ

Так, он подчеркнул, что Эстония не сочла целесообразным исключать этих двух известных российских бизнесменов из санкционного списка ЕС и не поддержала это решение.

"Россия не проявляет никакого желания прекратить войну, поэтому нет оснований для ослабления санкционного давления", — заявил Цахкна.

По словам министра, Усманов и Фридман продолжают поддерживать агрессию России против Украины и способствуют ее продолжению.

"Именно поэтому Эстония ввела против них национальные санкции", — добавил он.

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Что известно о снятии санкций

ЕС продлил на 36 месяцев действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Усманова и Фридмана.

Литва инициировала введение национальных санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана после их исключения из санкционного списка ЕС.

Латвия также введет национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после того, как уступила и сняла вето на их исключение из санкционного списка ЕС.

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