Украина предлагает ЕС ввести санкции против российских миллиардеров Лисина и Потанина вместо Усманова и Фридмана, - Politico

После исключения Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС Украина предлагает ввести ограничения в отношении двух других российских миллиардеров — Владимира Лисина и Владимира Потанина. Их компании занимают значительную долю на европейском рынке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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По словам Власюка, речь идет о владельце НЛМК Лисине и главе "Норникеля" Потанине. Украинская сторона считает, что включение бизнесменов в следующий пакет индивидуальных санкций фактически отрежет их компании от торговли с Евросоюзом.

"Все знают об этих людях, но избегают каких-либо действий против них. Но сейчас, видимо, появились рычаги влияния, чтобы продвинуть этот вопрос вперед", — сказал Власюк.

До сих пор введению ограничений против Лисина и Потанина препятствовали масштабы их бизнеса и экономические интересы отдельных европейских стран.

НЛМК имеет металлообрабатывающие предприятия в бельгийской Валлонии, из-за чего Бельгия выступала против включения Лисина в санкционный список. Производственные мощности компании также расположены во Франции, Италии и Дании.

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В случае с Потаниным одним из факторов является зависимость европейской промышленности, в частности автомобильной, от российского никеля и палладия.

Власюк также связал вопрос санкций против Лисина и Потанина с дискуссией об ирландской компании Aughinish Alumina, которая экспортирует продукцию в Россию.

"Это всегда одна и та же история. Может быть 20 стран, для которых санкции являются очевидным решением, и одна, которая выступает против. Этот экспорт глинозема действительно следует запретить. Для нас это очевидно, и у нас есть немало идей относительно дальнейших шагов", — заявил он.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 22 сентября Совет ЕС продлил на 36 месяцев ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из списка исключили российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В Украине это решение назвали неоправданным и заявили о намерении предложить Евросоюзу новые санкционные решения.

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