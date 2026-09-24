Україна пропонує ЄС запровадити санкції проти російських мільярдерів Лісіна та Потаніна замість Усманова і Фрідмана, - Politico

Після виключення Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку ЄС Україна пропонує запровадити обмеження проти двох інших російських мільярдерів – Володимира Лісіна та Володимира Потаніна. Їхні компанії мають значну присутність на європейському ринку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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За словами Власюка, йдеться про власника НЛМК Лісіна та очільника "Норнікелю" Потаніна. Українська сторона вважає, що включення бізнесменів до наступного пакета індивідуальних санкцій фактично відріже їхні компанії від торгівлі з Євросоюзом.

"Усі знають про цих людей, але уникають будь-яких дій проти них. Але зараз, мабуть, з’явилися важелі впливу, щоб просунути це питання вперед", – сказав Власюк.

Досі запровадженню обмежень проти Лісіна та Потаніна перешкоджували масштаби їхнього бізнесу та економічні інтереси окремих європейських країн.

НЛМК має металообробні підприємства у бельгійській Валлонії, через що Бельгія виступала проти включення Лісіна до санкційного списку. Виробничі потужності компанії також розташовані у Франції, Італії та Данії.

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У випадку Потаніна одним із чинників є залежність європейської промисловості, зокрема автомобільної, від російських нікелю та паладію.

Власюк також пов’язав питання санкцій проти Лісіна та Потаніна з дискусією щодо ірландської Aughinish Alumina, яка експортує продукцію до Росії.

"Це завжди одна й та сама історія. Може бути 20 країн, для яких санкції є очевидним рішенням, і одна, яка виступає проти. Цей експорт глинозему справді слід заборонити. Для нас це очевидно, і ми маємо чимало ідей щодо подальших кроків", – заявив він.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 22 вересня Рада ЄС продовжила на 36 місяців обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас зі списку вилучили російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. В Україні це рішення назвали невиправданим та заявили про намір запропонувати Євросоюзу нові санкційні рішення.

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