Естонія запровадила національні санкції проти Усманова і Фрідмана
Естонія запровадила власні національні санкції проти російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких цього тижня виключили із санкційного списку Євросоюзу.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.
Продовжують підтримувати агресію РФ
Так, він наголосив, що Естонія не вважала за доцільне вилучати цих двох відомих російських бізнесменів із санкційного списку ЄС і не підтримала це рішення.
"Росія не виявляє жодного бажання припинити війну, тому немає підстав для послаблення санкційного тиску", - заявив Цахкна.
За словами міністра, Усманов і Фрідман продовжують підтримувати агресію Росії проти України та сприяють її продовженню.
"Саме тому Естонія запровадила проти них національні санкції", - додав він.
Що відомо про зняття санкцій
- ЄС продовжив на 36 місяців дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, однак виключив із санкційного списку російських олігархів Усманова та Фрідмана.
- Литва ініціювала запровадження національних санкцій проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після їхнього виключення із санкційного списку ЄС.
- Латвія також запровадить національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після того, як поступилася та зняла вето щодо їхнього виключення із санкційного списку ЄС.
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