Эстония расследует причастность России к пожару в здании компании, поставляющей Украине роботизированные комплексы
Власти Эстонии расследуют возможную причастность России к пожару в здании оборонной компании Milrem Robotics. Эта компания поставляет Украине беспилотные наземные роботизированные комплексы.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, сообщает Цензор.НЕТ.
Версия следствия
Эстонская прокуратура заявила, что подозревает поджог на объектах производителя наземных роботизированных комплексов, который финансируется инвесторами из ОАЭ и имеет тесные связи с Украиной.
"Одна из проверяемых версий — что это мог быть акт саботажа и что за поджогом стоит Россия. Если целью этого акта было запугать Эстонию, настроить наших граждан друг против друга или заставить нас прекратить поддержку Украины, то это не удастся", — заявил премьер Михал.
По словам премьер-министра, личности подозреваемых установлены, власти подали запрос на их арест.
Помощь Milrem Robotics Украине
Компания Milrem Robotics, контрольный пакет акций которой принадлежит группе EDGE из ОАЭ, поставляла Украине беспилотные боевые машины. В июне компания открыла производственную линию в Нидерландах, правительство этой страны профинансирует поставку еще 100 машин для Украины.
Реакция спецслужб
"Мы должны учитывать возможные провокации и невоенные угрозы со стороны России. Россия представляет собой долгосрочную экзистенциальную угрозу для Эстонии", — подчеркнула генеральный директор Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.
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