Эстония расследует причастность России к пожару в здании компании, поставляющей Украине роботизированные комплексы

Власти Эстонии расследуют возможную причастность России к пожару в здании оборонной компании Milrem Robotics. Эта компания поставляет Украине беспилотные наземные роботизированные комплексы.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Версия следствия

Эстонская прокуратура заявила, что подозревает поджог на объектах производителя наземных роботизированных комплексов, который финансируется инвесторами из ОАЭ и имеет тесные связи с Украиной.

"Одна из проверяемых версий — что это мог быть акт саботажа и что за поджогом стоит Россия. Если целью этого акта было запугать Эстонию, настроить наших граждан друг против друга или заставить нас прекратить поддержку Украины, то это не удастся", — заявил премьер Михал.

По словам премьер-министра, личности подозреваемых установлены, власти подали запрос на их арест.

Читайте также: Эстония продлила ограниченный режим работы пунктов пропуска на границе с РФ

Помощь Milrem Robotics Украине

Компания Milrem Robotics, контрольный пакет акций которой принадлежит группе EDGE из ОАЭ, поставляла Украине беспилотные боевые машины. В июне компания открыла производственную линию в Нидерландах, правительство этой страны профинансирует поставку еще 100 машин для Украины.

Реакция спецслужб

"Мы должны учитывать возможные провокации и невоенные угрозы со стороны России. Россия представляет собой долгосрочную экзистенциальную угрозу для Эстонии", — подчеркнула генеральный директор Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.

Читайте также: Украинца, планировавшего поджоги в Германии по заказу РФ, приговорили к более чем 1 году тюрьмы