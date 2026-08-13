Эстония продлила ограниченный режим работы пунктов пропуска на границе с РФ

Правительство Эстонии одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении на неопределенный срок 12-часового режима работы автомобильных пограничных пунктов на границе с Россией.

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

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Аргументация МВД

Согласно решению, пункты пропуска "Нарва", "Койдула" и "Лухамаа" и в дальнейшем будут работать ежедневно с 07:00 до 19:00, без установленной даты окончания ограничений.

"Во-первых, все это происходит в более широком контексте отношений между Россией и Европейским союзом, тон которых определяется полномасштабной агрессивной войной России против Украины. Во-вторых, целью ограничения было повышение безопасности границы, усиление способности реагировать на пограничные инциденты и повышение эффективности таможенного контроля. Эти потребности не изменились", — пояснил решение министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Кроме того, в МВД Эстонии заявили, что закрытие пунктов пропуска поздно вечером и ночью позволило полиции, пограничникам и таможенникам эффективнее распределять персонал.

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Спад трафика

Также отмечается, что поток людей и транспорта через сухопутную границу с Россией существенно сократился. В первом полугодии 2026 года через "Нарву", "Лухаму" и "Койдулу" прошли около 444 тысяч человек — на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда этот показатель составлял 512 тысяч.

Уменьшилось и количество транспортных средств: с 43,5 тысячи в первом полугодии 2025 года до 35 тысяч в 2026 году, то есть примерно на 20%.

Вопрос полного закрытия

В то же время, по словам Таро, на данный момент Эстония не планирует полностью закрывать восточную границу.

"Потенциальное закрытие должно было бы основываться на серьезной необходимости, подтвержденной соответствующей оценкой угрозы. На данный момент у нас нет такой оценки угрозы", — заявил министр.

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