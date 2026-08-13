Естонія продовжила обмежений режим роботи пунктів пропуску на кордоні з РФ

Уряд Естонії схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження на невизначений термін 12-годинного режиму роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

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Аргументація МВС

Згідно з рішення, пункти пропуску "Нарва", "Койдула" та "Лухамаа" й надалі працюватимуть щодня з 07:00 до 19:00, без визначеної дати завершення обмежень.

"По-перше, все це відбувається в ширшому контексті відносин між Росією та Європейським Союзом, тон яких визначається повномасштабною агресивною війною Росії проти України. По-друге, метою обмеження було підвищення безпеки кордону, посилення спроможності реагувати на прикордонні інциденти та підвищення ефективності митного контролю. Ці потреби не змінилися", - пояснив рішення міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Крім того, у МВС Естонії заявили, що закриття пунктів пропуску пізно ввечері та вночі дозволило поліції, прикордонникам і митникам ефективніше розподіляти персонал.

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Падіння трафіку

Також зазначається, що потік людей і транспорту через сухопутний кордон із Росією суттєво скоротився. У першому півріччі 2026 року через "Нарву", "Лухаму" та "Койдулу" пройшли близько 444 тисяч осіб – на 13% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник становив 512 тисяч.

Зменшилася і кількість транспортних засобів: з 43,5 тисячі у першому півріччі 2025 року до 35 тисяч у 2026 році, тобто приблизно на 20%.

Питання повного закриття

Водночас, за словами Таро, наразі Естонія не планує повністю закривати східний кордон.

"Потенційне закриття мало б ґрунтуватися на серйозній необхідності, підтвердженій відповідною оцінкою загрози. Наразі ми не маємо такої оцінки загрози", – заявив міністр.

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