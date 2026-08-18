Естонія розслідує причетність Росії до пожежі у будівлі компанії, яка постачає Україні роботизовані комплекси
Влада Естонії розслідує можливу причетність Росії до пожежі в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics. Ця компанія передає Україні безпілотні наземні роботизовані комплекси.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на заяву прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, повідомляє Цензор.НЕТ.
Версія слідства
Естонська прокуратура заявила, що підозрює підпал на об’єктах виробника наземних роботизованих комплексів, який фінансується інвесторами з ОАЕ та має тісні зв’язки з Україною.
"Одна з версій, яка перевіряється, - що це міг бути акт саботажу і що за підпалом стоїть Росія. Якщо метою цього акту було залякати Естонію, налаштувати наших громадян одне проти одного або змусити нас припинити підтримку України, то це не вдасться", - заявив прем'єр Міхал.
За словами прем’єр-міністра, особи підозрюваних встановлені, влада подала запит на їх арешт.
Допомога Milrem Robotics Україні
Компанія Milrem Robotics, контрольний пакет акцій якої належить групі EDGE з ОАЕ, постачала Україні НРК. У червні компанія відкрила виробничу лінію в Нідерландах, уряд цієї країни профінансує поставку ще 100 машин для України.
Реакція спецслужб
"Ми маємо враховувати можливі провокації та невійськові загрози з боку Росії. Росія становить довгострокову екзистенційну загрозу для Естонії", - наголосила генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль