Естонія розслідує причетність Росії до пожежі у будівлі компанії, яка постачає Україні роботизовані комплекси

Влада Естонії розслідує можливу причетність Росії до пожежі в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics. Ця компанія передає Україні безпілотні наземні роботизовані комплекси.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на заяву прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Версія слідства

Естонська прокуратура заявила, що підозрює підпал на об’єктах виробника наземних роботизованих комплексів, який фінансується інвесторами з ОАЕ та має тісні зв’язки з Україною.

"Одна з версій, яка перевіряється, - що це міг бути акт саботажу і що за підпалом стоїть Росія. Якщо метою цього акту було залякати Естонію, налаштувати наших громадян одне проти одного або змусити нас припинити підтримку України, то це не вдасться", - заявив прем'єр Міхал.

За словами прем’єр-міністра, особи підозрюваних встановлені, влада подала запит на їх арешт.

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Допомога Milrem Robotics Україні

Компанія Milrem Robotics, контрольний пакет акцій якої належить групі EDGE з ОАЕ, постачала Україні НРК. У червні компанія відкрила виробничу лінію в Нідерландах, уряд цієї країни профінансує поставку ще 100 машин для України.

Реакція спецслужб

"Ми маємо враховувати можливі провокації та невійськові загрози з боку Росії. Росія становить довгострокову екзистенційну загрозу для Естонії", - наголосила генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон.

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