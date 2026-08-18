Українця, який планував підпали у Німеччині на замовлення РФ, засудили до понад 1 року тюрми

У Німеччині засудили громадянина України до позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві, визнавши його винним у підготовці підпалів на замовлення Росії. Водночас двох інших обвинувачених українців суд виправдав.

Про це пише видання dpa, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вищий земельний суд Штутгарта призначив йому покарання у вигляді одного року і трьох місяців позбавлення волі.

Трьох чоловіків віком 22, 25 і 30 років заарештували у травні минулого року в Кельні та Констанці в Німеччині, а також у швейцарському кантоні Тургау. Їх звинувачували в участі у диверсійному плані, спрямованому проти транспортної мережі компанії з доставки посилок.

Прокурори заявили суду, що в березні 2025 року за дорученням російської розвідки чоловіки відправили в Україну через українську поштову службу дві посилки з GPS-трекерами. Метою було зібрати інформацію про маршрути та процедури транспортування, які використовує компанія з доставки посилок.

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Наступним кроком, за словами прокурорів, мало стати відправлення посилок із запалювальними пристроями, які мали спрацювати під час транспортування.

Посилки мали загорітися в Німеччині або в іншому місці на шляху до України та завдати якомога більшої шкоди, щоб "підірвати у населення відчуття безпеки", заявили прокурори. За їхніми словами, троє чоловіків погодилися відправити посилки, однак їхні плани викрили ще на етапі підготовки атак.

Прокуратура вимагала для обвинувачених покарання від двох років і дев'яти місяців до чотирьох років і трьох місяців позбавлення волі. Захист наполягав на виправданні всіх трьох.

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