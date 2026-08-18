Украинца, планировавшего поджоги в Германии по заказу РФ, приговорили к более чем 1 году тюрьмы

В Германии гражданина Украины приговорили к лишению свободы по обвинению в шпионаже, признав его виновным в подготовке поджогов по заказу России. В то же время двух других обвиняемых украинцев суд оправдал.

Об этом пишет издание dpa, передает Цензор.НЕТ.

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Высший земельный суд Штутгарта приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Трех мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет арестовали в мае прошлого года в Кельне и Констанце в Германии, а также в швейцарском кантоне Тургау. Их обвиняли в участии в диверсионном плане, направленном против транспортной сети компании по доставке посылок.

Прокуроры заявили суду, что в марте 2025 года по поручению российской разведки мужчины отправили в Украину через украинскую почтовую службу две посылки с GPS-трекерами. Целью было собрать информацию о маршрутах и процедурах транспортировки, которые использует компания по доставке посылок.

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Следующим шагом, по словам прокуроров, должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами, которые должны были сработать во время транспортировки.

Посылки должны были загореться в Германии или в другом месте по пути в Украину и нанести как можно больший ущерб, чтобы "подорвать у населения чувство безопасности", заявили прокуроры. По их словам, трое мужчин согласились отправить посылки, однако их планы раскрыли еще на этапе подготовки атак.

Прокуратура требовала для обвиняемых наказания от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Защита настаивала на оправдании всех троих.

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