Эстония призвала ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины, несмотря на угрозы Лаврова
Европейский Союз должен использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, несмотря на угрозы Москвы относительно возможных последствий такого решения. Эстония также продолжит оказывать Украине помощь в размере 0,25 % своего ВВП.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем в кулуарах заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе. Херем занимает пост министра обороны Эстонии с 16 сентября 2026 года.
По его словам, Таллинн считает одной из главных задач дальнейшую поддержку Украины как на уровне Евросоюза, так и со стороны отдельных государств.
"С эстонской точки зрения, на данный момент самое главное — поддерживать Украину на уровне ЕС, на двусторонней основе и за счет использования замороженных активов", — заявил Херем.
Министр подчеркнул, что угрозы со стороны Москвы не должны повлиять на позицию в отношении российских активов.
"Несмотря на то, что министр иностранных дел России угрожал нам наказанием за это, а российские спецслужбы совершают диверсионные акты", — отметил он.
Херем также заверил, что Эстония не планирует сокращать объемы помощи Киеву.
"Эстония будет продолжать поддерживать Украину в объеме 0,25% ВВП", — подчеркнул министр.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться возврата замороженных в Евросоюзе золотовалютных резервов. Он также угрожал европейским государствам в случае принятия решения об использовании этих средств для поддержки Украины.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна критически отозвался о встрече главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, Москва использовала переговоры в своих пропагандистских целях.
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