Естонія закликала ЄС використати заморожені активи РФ для підтримки України попри погрози Лаврова
Європейський Союз має використати заморожені російські активи для підтримки України, попри погрози Москви щодо можливих наслідків такого рішення. Естонія також продовжить надавати Україні допомогу на рівні 0,25% свого ВВП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі. Херем обіймає посаду міністра оборони Естонії з 16 вересня 2026 року.
За його словами, Таллінн вважає одним із головних завдань подальшу підтримку України як на рівні Євросоюзу, так і окремими державами.
"З естонської точки зору, на даний момент найголовніше – підтримувати Україну на рівні ЄС, на двосторонній основі та за рахунок використання заморожених активів", – заявив Херем.
Міністр наголосив, що позицію щодо російських активів не повинні змінювати погрози з боку Москви.
"Попри те, що міністр закордонних справ Росії погрожував нам покаранням за це, а російські спеціальні служби здійснюють диверсійні акти", – зазначив він.
Херем також запевнив, що Естонія не планує скорочувати обсяги допомоги Києву.
"Естонія продовжуватиме підтримувати Україну в обсязі 0,25% ВВП", – підкреслив міністр.
Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія домагатиметься повернення заморожених у Євросоюзі золотовалютних резервів. Він також погрожував європейським державам у разі ухвалення рішення про використання цих коштів для підтримки України.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна критично висловився щодо зустрічі глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За його словами, Москва використала переговори у власних пропагандистських цілях.
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