УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11656 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Використання заморожених активів РФ
1 352 18

Кремль пригрозив "юридичними наслідками" через можливе використання заморожених активів РФ для України

Кремль погрожує через можливе використання заморожених активів РФ для України

У Кремлі погрожують юридичним переслідуванням у разі використання заморожених російських активів для фінансування України. Там заявили, що Москва застосовуватиме "весь арсенал правових засобів" проти тих, хто ухвалюватиме та реалізовуватиме відповідні рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на Reuters. Про позицію Кремля заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Кремлі погрожують судовим переслідуванням

Пєсков назвав будь-які рішення щодо використання заморожених активів Росії "абсолютно незаконними" та заявив, що Москва намагатиметься оскаржувати їх юридичними методами.

"Росія використовуватиме весь арсенал правових засобів для захисту своїх інтересів і для юридичного переслідування тих, хто такі рішення ухвалював і реалізовував", – заявив Пєсков.

Таким чином у Кремлі відреагували на нову дискусію в Європейському Союзі щодо можливості спрямувати заморожені російські кошти на підтримку України.

Також читайте: Бельгія готова передати заморожені активи РФ Україні за умови спільних гарантій ЄС

У ЄС знову обговорюють російські активи

  • Нагадаємо, низка країн Євросоюзу закликає Брюссель повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Дискусія активізувалася на тлі потреби забезпечити подальше фінансування України та пошуку в ЄС механізму, який дозволив би використати російські державні кошти. Раніше йшлося приблизно про 200 млрд євро заморожених суверенних активів РФ у Європі, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Автор: 

кремль (508) погрози (563) Євросоюз (10785) заморожені активи (716)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вбивця та грабідник погрожуе ЮРІДИЧНИМИ наслідками прісяжним.
Да вони дійсно там всі ***....нуті.
показати весь коментар
27.08.2026 12:51 Відповісти
+6
"У Кремлі погрожують юридичним переслідуванням...." - подасте в суд? В Гаагу? Так вас там вже давно чекають. Та й взагалі - ви ж відмовились визнавати юрисдикцію міжнародного Суду, то що ви там зробите? В Басманний суд подасте скаргу чи в...Спротлото?
показати весь коментар
27.08.2026 12:52 Відповісти
+3
Всі юридичні наслідки з боку рашки стали нікчемними у лютому 2014 року.
показати весь коментар
27.08.2026 12:53 Відповісти

Завантаження...

 
 