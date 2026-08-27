Кремль пригрозив "юридичними наслідками" через можливе використання заморожених активів РФ для України
У Кремлі погрожують юридичним переслідуванням у разі використання заморожених російських активів для фінансування України. Там заявили, що Москва застосовуватиме "весь арсенал правових засобів" проти тих, хто ухвалюватиме та реалізовуватиме відповідні рішення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на Reuters. Про позицію Кремля заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
У Кремлі погрожують судовим переслідуванням
Пєсков назвав будь-які рішення щодо використання заморожених активів Росії "абсолютно незаконними" та заявив, що Москва намагатиметься оскаржувати їх юридичними методами.
"Росія використовуватиме весь арсенал правових засобів для захисту своїх інтересів і для юридичного переслідування тих, хто такі рішення ухвалював і реалізовував", – заявив Пєсков.
Таким чином у Кремлі відреагували на нову дискусію в Європейському Союзі щодо можливості спрямувати заморожені російські кошти на підтримку України.
У ЄС знову обговорюють російські активи
- Нагадаємо, низка країн Євросоюзу закликає Брюссель повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Дискусія активізувалася на тлі потреби забезпечити подальше фінансування України та пошуку в ЄС механізму, який дозволив би використати російські державні кошти. Раніше йшлося приблизно про 200 млрд євро заморожених суверенних активів РФ у Європі, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.
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Да вони дійсно там всі ***....нуті.