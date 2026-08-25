Швеція закликає використати 200 млрд євро заморожених активів РФ для фінансування України

Стокгольм хоче знову винести на обговорення питання використання заморожених російських активів для підтримки України. У Європі заблоковано близько 200 млрд євро суверенних активів РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Euractiv заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

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Двостороння допомога Україні скорочується

Глава шведського МЗС заявила, що повернутися до дискусії про російські активи необхідно на тлі наближення 2027 року та скорочення прямої підтримки України окремими державами.

"Мене дуже засмучує, що двостороння підтримка України тим чи іншим чином скорочується, а країни схильні посилатися на кредит ЄС", – сказала Стенергард.

На її думку, допомоги з боку Євросоюзу недостатньо. Якщо двостороння підтримка продовжить скорочуватися, одним із джерел фінансування України мають стати заморожені активи Росії. Це також дозволило б зменшити фінансове навантаження на європейських платників податків.

Питання набуває особливої актуальності через очікуваний дефіцит фінансування України у розмірі 23,5 млрд євро.

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Бельгія побоюється юридичних ризиків

Йдеться приблизно про 200 млрд євро заморожених російських суверенних активів у Європі. Більша частина цих коштів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Бельгія виступає обережно щодо їх використання через можливі юридичні та фінансові наслідки. Брюссель не хоче самостійно нести ризики у разі, якщо Росія спробує оскаржити такі рішення в судах.

"Я глибоко поважаю Бельгію та її занепокоєння. Тому нам потрібно співпрацювати з ними, щоб переконатися, що вони почуватимуться впевнено щодо обраного рішення", – зазначила Стенергард.

Міністерка закликала Європейську комісію опрацювати всі юридично обґрунтовані варіанти використання заморожених російських активів для підтримки України.

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