Швеция призывает использовать 200 млрд евро замороженных активов РФ для финансирования Украины

Стокгольм хочет вновь вынести на обсуждение вопрос об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. В Европе заблокировано около 200 млрд евро суверенных активов РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euractiv заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

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Двусторонняя помощь Украине сокращается

Глава шведского МИД заявила, что вернуться к дискуссии о российских активах необходимо на фоне приближения 2027 года и сокращения прямой поддержки Украины отдельными государствами.

"Меня очень огорчает, что двусторонняя поддержка Украины тем или иным образом сокращается, а страны склонны ссылаться на кредит ЕС", - сказала Стенергард.

По её мнению, помощи со стороны Евросоюза недостаточно. Если двусторонняя поддержка продолжит сокращаться, одним из источников финансирования Украины должны стать замороженные активы России. Это также позволило бы уменьшить финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков.

Вопрос приобретает особую актуальность из-за ожидаемого дефицита финансирования Украины в размере 23,5 млрд евро.

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Бельгия опасается юридических рисков

Речь идет примерно о 200 млрд евро замороженных российских суверенных активов в Европе. Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгия проявляет осторожность в отношении их использования из-за возможных юридических и финансовых последствий. Брюссель не хочет самостоятельно нести риски в случае, если Россия попытается обжаловать такие решения в судах.

"Я глубоко уважаю Бельгию и ее опасения. Поэтому нам нужно сотрудничать с ними, чтобы убедиться, что они будут чувствовать себя уверенно в отношении выбранного решения", - отметила Стенергард.

Министр призвала Европейскую комиссию проработать все юридически обоснованные варианты использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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