Бельгия готова передать замороженные активы РФ Украине при условии совместных гарантий ЕС
Бельгия готова рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в интересах Украины, но при условии, что юридические, финансовые и системные риски такого решения будут совместно взяты на себя всеми странами ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом во время визита в Киев заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел, по европейским делам и сотрудничеству в области развития Бельгии Максим Прево.
Бельгия не исключает использования замороженных российских активов в интересах Украины. В то же время Брюссель требует, чтобы юридические, финансовые и системные риски такого решения совместно взяли на себя другие страны Европейского Союза.
По словам чиновника, Бельгия не готова самостоятельно нести риск возможных претензий со стороны России. В частности, речь идет о ситуации, при которой через 10–15 лет стране придется возвращать замороженные российские средства.
Заблокированные активы РФ в Европе
В Европе заблокировано около 210 млрд евро суверенных активов России. Значительная часть этих средств хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
Прево отметил, что в конце 2025 года Бельгия выступила против прямого использования этих активов для помощи Украине. Брюссель тогда настаивал на механизме, который позволил бы распределить потенциальные риски между странами ЕС. Однако договориться о таких гарантиях не удалось.
"Пропорционально это неприемлемо для нашего бюджета. Но эта солидарность так и не материализовалась", - сказал бельгийский министр.
Позиция Бельгии не означает отказа от помощи Украине
В то же время Прево подчеркнул, что позиция Бельгии не означает отказа от помощи Украине. Брюссель не имеет принципиальных возражений против того, чтобы замороженные российские средства в будущем были использованы в интересах Украины. Он добавил, что вопрос может вновь стать актуальным после 2027 года, если война будет продолжаться.
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