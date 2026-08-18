Бельгія готова передати заморожені активи РФ Україні за умови спільних гарантій ЄС

Бельгія готова розглянути використання заморожених російських активів на користь України, але за умови, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно візьмуть на себе всі країни ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це під час візиту до Києва заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максім Прево.

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Бельгія не виключає використання заморожених російських активів на користь України. Водночас Брюссель вимагає, щоб юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно взяли на себе інші країни Європейського Союзу.

За словами урядовця, Бельгія не готова самостійно нести ризик можливих претензій Росії. Зокрема, йдеться про ситуацію, за якої через 10-15 років країні доведеться повертати заморожені російські кошти.

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Заблоковані активи РФ у Європі

У Європі заблоковано близько 210 млрд євро суверенних активів Росії. Значна частина цих коштів зберігається на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

Прево зазначив, що наприкінці 2025 року Бельгія виступила проти прямого використання цих активів для допомоги Україні. Брюссель тоді наполягав на механізмі, який дозволив би розподілити потенційні ризики між країнами ЄС. Однак домовитися про такі гарантії не вдалося.

"Пропорційно, це неприйнятно для нашого бюджету. Але ця солідарність так і не матеріалізувалася", – сказав бельгійський міністр.

Позиція Бельгії не означає відмови від допомоги Україні

Водночас Прево наголосив, що позиція Бельгії не означає відмови від допомоги Україні. Брюссель не має принципових заперечень проти того, щоб заморожені російські кошти в майбутньому використали на користь України. Він додав, що питання може знову стати актуальним після 2027 року, якщо війна триватиме.

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