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Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ
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Кремль пригрозил "юридическими последствиями" из-за возможного использования замороженных активов РФ в интересах Украины

Кремль угрожает из-за возможного использования замороженных активов РФ в интересах Украины

В Кремле угрожают судебным преследованием в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Там заявили, что Москва будет применять "весь арсенал правовых средств" против тех, кто будет принимать и реализовывать соответствующие решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на Reuters. О позиции Кремля заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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В Кремле угрожают судебным преследованием

Песков назвал любые решения об использовании замороженных активов России "абсолютно незаконными" и заявил, что Москва будет пытаться оспаривать их юридическими методами.

"Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто принимал и реализовывал такие решения", - заявил Песков.

Таким образом в Кремле отреагировали на новую дискуссию в Европейском Союзе о возможности направить замороженные российские средства на поддержку Украины.

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В ЕС вновь обсуждают российские активы

  • Напомним, ряд стран Евросоюза призывает Брюссель вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Дискуссия активизировалась на фоне необходимости обеспечить дальнейшее финансирование Украины и поиска в ЕС механизма, который позволил бы использовать российские государственные средства. Ранее речь шла примерно о 200 млрд евро замороженных суверенных активов РФ в Европе, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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кремль (776) угрозы (933) Евросоюз (18849) замороженные активы (555)
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Топ комментарии
+10
Вбивця та грабідник погрожуе ЮРІДИЧНИМИ наслідками прісяжним.
Да вони дійсно там всі ***....нуті.
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27.08.2026 12:51 Ответить
+6
"У Кремлі погрожують юридичним переслідуванням...." - подасте в суд? В Гаагу? Так вас там вже давно чекають. Та й взагалі - ви ж відмовились визнавати юрисдикцію міжнародного Суду, то що ви там зробите? В Басманний суд подасте скаргу чи в...Спротлото?
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27.08.2026 12:52 Ответить
+1
Всі юридичні наслідки з боку рашки стали нікчемними у лютому 2014 року.
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27.08.2026 12:53 Ответить

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