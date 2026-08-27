Кремль пригрозил "юридическими последствиями" из-за возможного использования замороженных активов РФ в интересах Украины
В Кремле угрожают судебным преследованием в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Там заявили, что Москва будет применять "весь арсенал правовых средств" против тех, кто будет принимать и реализовывать соответствующие решения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на Reuters. О позиции Кремля заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
В Кремле угрожают судебным преследованием
Песков назвал любые решения об использовании замороженных активов России "абсолютно незаконными" и заявил, что Москва будет пытаться оспаривать их юридическими методами.
"Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто принимал и реализовывал такие решения", - заявил Песков.
Таким образом в Кремле отреагировали на новую дискуссию в Европейском Союзе о возможности направить замороженные российские средства на поддержку Украины.
В ЕС вновь обсуждают российские активы
- Напомним, ряд стран Евросоюза призывает Брюссель вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Дискуссия активизировалась на фоне необходимости обеспечить дальнейшее финансирование Украины и поиска в ЕС механизма, который позволил бы использовать российские государственные средства. Ранее речь шла примерно о 200 млрд евро замороженных суверенных активов РФ в Европе, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да вони дійсно там всі ***....нуті.