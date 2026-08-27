В Кремле угрожают судебным преследованием в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Там заявили, что Москва будет применять "весь арсенал правовых средств" против тех, кто будет принимать и реализовывать соответствующие решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на Reuters. О позиции Кремля заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Кремле угрожают судебным преследованием

Песков назвал любые решения об использовании замороженных активов России "абсолютно незаконными" и заявил, что Москва будет пытаться оспаривать их юридическими методами.

"Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто принимал и реализовывал такие решения", - заявил Песков.

Таким образом в Кремле отреагировали на новую дискуссию в Европейском Союзе о возможности направить замороженные российские средства на поддержку Украины.

Читайте также: Бельгия готова передать замороженные активы РФ Украине при условии совместных гарантий ЕС

В ЕС вновь обсуждают российские активы