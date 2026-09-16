Перед складною зимою Україні потрібна більша допомога: Цахкна закликав ЄС використати заморожені активи РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що очікував сильніших сигналів щодо підтримки України у щорічній промові президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Він закликав Євросоюз збільшити економічну допомогу Києву, посилити тиск на Росію та прискорити розширення ЄС.

Про це Тсахкна написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив глава естонського МЗС, напередодні складної зими Україні необхідна більша економічна підтримка. Раніше Цахкна також наголошував на необхідності швидкого фінансування України та використання заморожених російських активів.

Одним із ключових кроків він назвав спрямування заморожених активів РФ на допомогу Україні.

"Використання заморожених активів Росії мало б стати важливим кроком у підтримці України. А рішуче просування вперед з розширенням ЄС посилило б не лише майбутніх членів, але й сам ЄС, збільшивши єдиний ринок і зробивши Європу сильнішим глобальним гравцем", – заявив Цахкна.

За його словами, Європі необхідно переходити від заяв про амбіції до конкретних дій.

Фон дер Ляєн 16 вересня виступила у Європарламенті зі щорічною промовою про стан Євросоюзу, в якій, зокрема, заявила про подальшу гуманітарну та оборонну підтримку України.

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