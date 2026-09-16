Перед сложной зимой Украине нужна больше помощи: Цахкна призвал ЕС использовать замороженные активы РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что ожидал более решительных сигналов в поддержку Украины в ежегодной речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он призвал Евросоюз увеличить экономическую помощь Киеву, усилить давление на Россию и ускорить расширение ЕС.

Об этом Тсахкна написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил глава эстонского МИД, в преддверии сложной зимы Украине необходима более значительная экономическая поддержка. Ранее Цахкна также подчеркивал необходимость скорейшего финансирования Украины и использования замороженных российских активов.

Одним из ключевых шагов он назвал направление замороженных активов РФ на помощь Украине.

"Использование замороженных активов России должно стать важным шагом в поддержке Украины. А решительное продвижение вперед с расширением ЕС укрепило бы не только будущих членов, но и сам ЕС, увеличив единый рынок и сделав Европу более сильным глобальным игроком", - заявил Цахкна.

По его словам, Европе необходимо переходить от заявлений об амбициях к конкретным действиям.

Фон дер Ляйен 16 сентября выступила в Европарламенте с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе, в которой, в частности, заявила о дальнейшей гуманитарной и оборонной поддержке Украины.

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