РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11848 посетителей онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ
195 2

Перед сложной зимой Украине нужна больше помощи: Цахкна призвал ЕС использовать замороженные активы РФ

Цахкна призвал ЕС усилить поддержку Украины и давление на Россию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что ожидал более решительных сигналов в поддержку Украины в ежегодной речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он призвал Евросоюз увеличить экономическую помощь Киеву, усилить давление на Россию и ускорить расширение ЕС.

Об этом Тсахкна написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отметил глава эстонского МИД, в преддверии сложной зимы Украине необходима более значительная экономическая поддержка. Ранее Цахкна также подчеркивал необходимость скорейшего финансирования Украины и использования замороженных российских активов.

Одним из ключевых шагов он назвал направление замороженных активов РФ на помощь Украине.

"Использование замороженных активов России должно стать важным шагом в поддержке Украины. А решительное продвижение вперед с расширением ЕС укрепило бы не только будущих членов, но и сам ЕС, увеличив единый рынок и сделав Европу более сильным глобальным игроком", - заявил Цахкна.

По его словам, Европе необходимо переходить от заявлений об амбициях к конкретным действиям.

Фон дер Ляйен 16 сентября выступила в Европарламенте с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе, в которой, в частности, заявила о дальнейшей гуманитарной и оборонной поддержке Украины.

Читайте также: Кремль пригрозил "юридическими последствиями" из-за возможного использования замороженных активов РФ в интересах Украины

Автор: 

помощь (8700) Эстония (1763) Евросоюз (18900) замороженные активы (562) война в Украине (9173)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 