Цахкна розкритикував зустріч Вадефуля з Лавровим: РФ використовує дипломатію у своїх інтересах

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна критично висловився щодо зустрічі глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За його словами, Москва використала переговори у власних пропагандистських цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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За словами естонського міністра, Вадефуль порушував питання, пов'язані з атакою в Лейпцигу. Водночас російська пропаганда, як заявив Цахкна, представила ситуацію так, нібито німецький міністр сам прагнув зустрічі з Лавровим.

"Це була тотальна російська пропаганда", - заявив глава МЗС Естонії.

Цахкна також зазначив, що після зустрічі Лавров заявив про готовність російської сторони піти Німеччині назустріч і вислухати її позицію. На думку естонського міністра, Москва максимально використала зустріч у власних інтересах.

Російські дипломати дедалі частіше повертаються до міжнародних контактів

Цахкна заявив, що керівництво Росії останнім часом дедалі активніше повертається до офіційних дипломатичних контактів.

Окремо він розповів про розмову з міністром закордонних справ Індії. За його словами, Нью-Делі активно працює над домовленостями щодо Чорного моря, зокрема у питанні експорту зерна.

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Естонський міністр зазначив, що Індію непокоїть безпека її громадян після атак Росії на судна, на борту яких перебували індійські моряки. Він пов'язав це також із ширшими ризиками для продовольчої безпеки та судноплавства в Чорному морі.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Це перша двостороння зустріч міністрів закордонних справ двох країн з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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