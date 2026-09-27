Вадефуль поінформував Сибігу про результати розмови з Лавровим

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Про це розповів Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Як зазначається, Вадефуль поінформував Сибігу про результати розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час Генеральної Асамблеї ООН.

"Я вдячний міністру Вадефулю за донесення російській стороні наших спільних твердих позицій: вимоги до Москви припинити війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи", – наголосив глава МЗС України.

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Тиск на РФ

Також дипломати обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню, а також шляхи посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими.

Сибіга подякував Німеччині за лідерство у підтримці України.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Це перша двостороння зустріч міністрів закордонних справ двох країн з початку повномасштабної війни Росії проти України.