Глава МЗС Німеччини Вадефуль уперше з 2022 року зустрівся з Лавровим
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку.
Про це повідомляє Zeit, інформує Цензор.НЕТ.
Перший контакт з 2022 року
Зазначається, що це перша двостороння зустріч міністрів закордонних справ двох країн з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ініціатором зустрічі була німецька сторона.
Заклик припинити гібридні атаки
За словами джерел у делегації, Вадефуль після зустрічі закликав Лаврова припинити ескалацію проти Німеччини, Європи та НАТО. Співрозмовники видання додали, що такі інциденти, як спроба нападу в Лейпцигу та інші гібридні атаки, не змінять позиції Німеччини щодо України.
Умови для нормалізації відносин
Крім того, Вадефуль у розмові з Лавровим засудив триваючу російську агресію проти України. Джерела в делегації також повідомили, що міністр закордонних справ чітко дав зрозуміти: Україна готова до переговорів, і Німеччина підтримує цей шлях.
Водночас, джерела в делегації зазначили, що німецький уряд заявив про свою готовність зробити німецько-російські відносини більш конструктивними.
Вадефуль раніше окреслив передумову для цього: Путін повинен продемонструвати готовність припинити незаконну війну агресії проти України.
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