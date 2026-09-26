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Новини Зустріч G20 Запрошення Путіна на G20
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Участь Путіна у саміті G20 стане тестом на готовність РФ до переговорів, - Вадефуль

Вадефуль назвав умову для переговорів РФ та України: до чого тут саміт G20

Запрошення президента Росії Володимира Путіна на грудневий саміт G20 стане показником готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з канадською колегою Анітою Ананд в Оттаві.

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За словами глави МЗС Німеччини, західні союзники України неодноразово закликали російську владу та особисто Путіна сісти за стіл переговорів.

Вадефуль зазначив, що про готовність Росії до предметних переговорів свідчитиме насамперед припинення вогню в Україні.

"Росія повинна вести переговори - чим раніше, тим краще", - заявив німецький міністр.

Участь Путіна у саміті поки залишається гіпотетичною

Відповідаючи на запитання, чи варто бойкотувати саміт G20 у разі продовження Росією бойових дій, Вадефуль наголосив, що можливе запрошення Путіна та його участь у заході наразі залишаються гіпотетичними.

Він закликав дочекатися подальшого розвитку подій у найближчі тижні.

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Глава МЗС Канади Аніта Ананд також заявила, що потенційна участь Путіна у саміті не повинна автоматично ставати причиною для бойкоту.

За її словами, дипломатія передбачає необхідність залишатися за столом переговорів і вести складні дискусії.

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.
  • США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
  • Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

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путін володимир (13675) Ананд Аніта (37) переговори з Росією (1693) Вадефуль Йоганн (150)
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Топ коментарі
+14
Боже, які кретини!!!
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26.09.2026 10:07 Відповісти
+10
зливається європа потроху.
на жаль.
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26.09.2026 10:07 Відповісти
+10
За 3 місяці цілком можливо, що рижого педофіла в дурку закриють, а його виплодки будуть від американського правосуддя в рашкі переховуватися.
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26.09.2026 10:29 Відповісти

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