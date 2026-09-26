Участие Путина в саммите G20 станет тестом на готовность РФ к переговорам, - Вадефуль
Приглашение президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 станет показателем готовности Кремля к серьёзным переговорам о прекращении войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время встречи с канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.
По словам главы МИД Германии, западные союзники Украины неоднократно призывали российские власти и лично Путина сесть за стол переговоров.
Вадефуль отметил, что о готовности России к предметным переговорам будет свидетельствовать, прежде всего, прекращение огня в Украине.
"Россия должна вести переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил немецкий министр.
Участие Путина в саммите пока остается гипотетическим
Отвечая на вопрос, стоит ли бойкотировать саммит G20 в случае продолжения Россией боевых действий, Вадефуль подчеркнул, что возможное приглашение Путина и его участие в мероприятии пока остаются гипотетическими.
Он призвал дождаться дальнейшего развития событий в ближайшие недели.
Глава МИД Канады Анита Ананд также заявила, что потенциальное участие Путина в саммите не должно автоматически становиться поводом для бойкота.
По её словам, дипломатия предполагает необходимость оставаться за столом переговоров и вести сложные дискуссии.
Что этому предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Путин готов к новой встрече, однако не уверен, состоится ли она именно в Майами на полях G20. Заявление Трампа прозвучало накануне открытия Генассамблеи ООН, где на этой неделе запланировано сразу несколько связанных с этим встреч.
- США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).
- Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в декабрьском саммите G20.
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