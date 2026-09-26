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Новости Встреча G20 Приглашение Путина на G20
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Участие Путина в саммите G20 станет тестом на готовность РФ к переговорам, - Вадефуль

Вадефуль назвал условие для переговоров между РФ и Украиной: при чём здесь саммит G20

Приглашение президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 станет показателем готовности Кремля к серьёзным переговорам о прекращении войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время встречи с канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

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По словам главы МИД Германии, западные союзники Украины неоднократно призывали российские власти и лично Путина сесть за стол переговоров.

Вадефуль отметил, что о готовности России к предметным переговорам будет свидетельствовать, прежде всего, прекращение огня в Украине.

"Россия должна вести переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил немецкий министр.

Участие Путина в саммите пока остается гипотетическим

Отвечая на вопрос, стоит ли бойкотировать саммит G20 в случае продолжения Россией боевых действий, Вадефуль подчеркнул, что возможное приглашение Путина и его участие в мероприятии пока остаются гипотетическими.

Он призвал дождаться дальнейшего развития событий в ближайшие недели.

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Глава МИД Канады Анита Ананд также заявила, что потенциальное участие Путина в саммите не должно автоматически становиться поводом для бойкота.

По её словам, дипломатия предполагает необходимость оставаться за столом переговоров и вести сложные дискуссии.

Что этому предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Путин готов к новой встрече, однако не уверен, состоится ли она именно в Майами на полях G20. Заявление Трампа прозвучало накануне открытия Генассамблеи ООН, где на этой неделе запланировано сразу несколько связанных с этим встреч.
  • США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).
  • Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в декабрьском саммите G20.

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Автор: 

путин владимир (21947) Ананд Анита (24) переговоры с Россией (1563) Вадефуль Йоханн (150)
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Топ комментарии
+14
Боже, які кретини!!!
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26.09.2026 10:07 Ответить
+10
зливається європа потроху.
на жаль.
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26.09.2026 10:07 Ответить
+10
За 3 місяці цілком можливо, що рижого педофіла в дурку закриють, а його виплодки будуть від американського правосуддя в рашкі переховуватися.
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26.09.2026 10:29 Ответить

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