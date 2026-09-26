Глава МИД Германии Вадефуль впервые с 2022 года встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Zeit, информирует Цензор.НЕТ.

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Первый контакт с 2022 года

Отмечается, что это первая двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран с начала полномасштабной войны России против Украины.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что инициатором встречи выступила немецкая сторона.

Призыв прекратить гибридные атаки

По словам источников в делегации, Вадефуль после встречи призвал Лаврова прекратить эскалацию против Германии, Европы и НАТО. Собеседники издания добавили, что такие инциденты, как попытка нападения в Лейпциге и другие гибридные атаки, не изменят позицию Германии в отношении Украины.

Условия для нормализации отношений

Кроме того, Вадефуль в беседе с Лавровым осудил продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Источники в делегации также сообщили, что министр иностранных дел четко дал понять: Украина готова к переговорам, и Германия поддерживает этот путь.

В то же время источники в делегации отметили, что немецкое правительство заявило о своей готовности сделать германо-российские отношения более конструктивными.

Вадефуль ранее обозначил предпосылку для этого: Путин должен продемонстрировать готовность прекратить незаконную агрессивную войну против Украины.

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