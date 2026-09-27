Вадефуль проинформировал Сибигу о результатах беседы с Лавровым
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.
Об этом сообщил Сибига, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили
Как отмечается, Вадефуль проинформировал Сибигу о результатах беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Генеральной Ассамблеи ООН.
"Я благодарен министру Вадефулю за донесение российской стороне наших общих твердых позиций: требования к Москве прекратить войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно дальнейших враждебных действий против Европы", - подчеркнул глава МИД Украины.
Давление на РФ
Кроме того, дипломаты обсудили дальнейшие совместные шаги по продвижению мирных усилий и достижению прекращения огня, а также пути усиления давления на Россию и укрепления устойчивости Украины в преддверии зимы.
Сибига поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Это первая двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран с начала полномасштабной войны России против Украины.
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