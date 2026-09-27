Вадефуль пояснив, чому зустрівся з Лавровим: "Ми не залишимо весь діалог з РФ американцям"

Глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль розповів деталі своєї зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася 26 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю німецького дипломата для ZDF.

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У Вадефуля запитали, як загалом пройшла зустріч із російською стороною.

"Це була інтенсивна дискусія. Звичайно, ми не дійшли згоди щодо ключових моментів. Для мене було важливо чітко дати зрозуміти, що Німеччина не приймає такі речі, як атака безпілотника в Лейпцигу. Що це ескалація, яка є неприйнятною. І я чітко попередив Росію, щоб вона не продовжувала так. Ми можемо захистити себе, ми можемо дати відсіч, і ми це зробимо. Я запропонував деескалацію ситуації, особливо враховуючи обставини в Україні. Але поки що це не було добре сприйнято", - сказав глава МЗС Німеччини.

Крім того, під час зустрічі сторони торкнулися теми експорту зерна з України та Росії Чорним морем.

"Єгипет отримує третину свого зерна з України. Якщо цього не станеться зараз, буде голод, особливо на Глобальному Півдні. Цього потрібно уникнути. Я наполегливо радив йому (Лаврову, - ред.) бути відкритим до переговорів. Україна відкрита для них, і Росія також повинна бути", - заявив Вадефуль.

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Прохання колег

Журналіст зазначив, що уряд Німеччини жодного разу не вступав у діалог із Росією з початку повномасштабної війни в Україні. З огляду на це Вадефуля запитали, що змінилося на цей момент.

"З одного боку, багато колег просили мене бути відкритими до переговорів. Вони радили в якийсь момент відновити прямий діалог. І я також не хочу, щоб ми, європейці, залишали весь обмін думками з Росією на розсуд американців", - відповів німецький міністр.

Глава МЗС Німеччини додав, що розуміє, що між урядами ФРН та Росії існують принципові розбіжності у поглядах. Однак він наголосив, що ці розбіжності теж треба обговорювати, зазначивши, що навіть під час Холодної війни обмін думками "завжди мав місце".

"І я вважаю, що зараз правильно шукати першу можливість для такого обміну", - сказав Вадефуль.

Принцип "нічого про Україну без України" діє

Водночас дипломат заявив, що принцип "нічого про Україну без України" продовжує діяти.

"Я не веду переговори щодо України - це для самих українців. Я закликаю Росію розмовляти з Україною. Я також чітко дав Росії зрозуміти, що ми стоїмо на боці України, що Україна має нашу повну підтримку, і що економічний тиск на Росію продовжуватиметься", - сказав глава МЗС Німеччини.

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Чи можливі подальші зустрічі

У відповідь на запитання щодо того, чи була ця розмова лише поодиноким контактом, чи початком тривалого переговорного процесу, Вадефуль заявив, що це залежить від дій Росії. Вiн наголосив, що подальший діалог можливий лише за умови готовності Москви до конструктивної розмови та, найголовніше, до припинення війни проти України.

"Мені було важливо ще раз підкреслити, що ми твердо стоїмо на боці України. Ми готові до переговорів, але Росія повинна припинити цю агресію", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства ФРН.

Що передувало

Напередодні повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку.

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