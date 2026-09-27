Вадефуль объяснил, почему встретился с Лавровым: "Мы не оставим весь диалог с РФ американцам"

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль рассказал подробности своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась 26 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью немецкого дипломата телеканалу ZDF.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Темы разговора

Вадефуля спросили, как в целом прошла встреча с российской стороной.

"Это была интенсивная дискуссия. Конечно, мы не пришли к согласию по ключевым моментам. Для меня было важно четко дать понять, что Германия не принимает такие вещи, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это эскалация, которая неприемлема. И я четко предупредил Россию, чтобы она не продолжала так поступать. Мы можем защитить себя, мы можем дать отпор, и мы это сделаем. Я предложил деэскалацию ситуации, особенно учитывая обстоятельства в Украине. Но пока что это не было воспринято положительно", — сказал глава МИД Германии.

Кроме того, в ходе встречи стороны затронули тему экспорта зерна из Украины и России через Черное море.

"Египет получает треть своего зерна из Украины. Если этого не произойдет сейчас, наступит голод, особенно на Глобальном Юге. Этого нужно избежать. Я настойчиво советовал ему (Лаврову, — ред.) быть открытым к переговорам. Украина открыта для них, и Россия также должна быть", — заявил Вадефуль.

Читайте также: Вадефуль после успеха пророссийской АдН: Немцам нужно лучше объяснять, зачем поддерживать Украину

Просьба коллег

Журналист отметил, что правительство Германии ни разу не вступало в диалог с Россией с начала полномасштабной войны в Украине. Учитывая это, Вадефуля спросили, что изменилось на данный момент.

"С одной стороны, многие коллеги просили меня быть открытыми к переговорам. Они советовали в какой-то момент возобновить прямой диалог. И я также не хочу, чтобы мы, европейцы, оставляли весь обмен мнениями с Россией на усмотрение американцев", — ответил германский министр.

Глава МИД Германии добавил, что понимает: между правительствами ФРГ и России существуют принципиальные разногласия во взглядах. Однако он подчеркнул, что эти разногласия тоже нужно обсуждать, отметив, что даже во время Холодной войны обмен мнениями "всегда имел место".

"И я считаю, что сейчас правильно искать первую же возможность для такого обмена", — сказал Вадефуль.

Принцип "ничего об Украине без Украины" действует

В то же время дипломат заявил, что принцип "ничего об Украине без Украины" продолжает действовать.

"Я не веду переговоры по Украине — это дело самих украинцев. Я призываю Россию вести переговоры с Украиной. Я также четко дал понять России, что мы стоим на стороне Украины, что Украина имеет нашу полную поддержку и что экономическое давление на Россию будет продолжаться", — сказал глава МИД Германии.

Читайте также: Участие Путина в саммите G20 станет тестом на готовность РФ к переговорам, - Вадефуль

Возможны ли дальнейшие встречи

В ответ на вопрос о том, был ли этот разговор лишь единичным контактом или началом длительного переговорного процесса, Вадефуль заявил, что это зависит от действий России. Он подчеркнул, что дальнейший диалог возможен только при условии готовности Москвы к конструктивному разговору и, самое главное, к прекращению войны против Украины.

"Для меня было важно еще раз подчеркнуть, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы готовы к переговорам, но Россия должна прекратить эту агрессию", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Читайте также: Глава МИД Германии Вадефуль впервые с 2022 года встретился с Лавровым