Вадефуль после успеха пророссийской АдН: немцам нужно лучше объяснять, зачем поддерживать Украину
Немецкие политики должны приложить больше усилий, чтобы объяснить гражданам необходимость дальнейшей поддержки Украины и выполнения обязательств перед НАТО. Об этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил после значительного успеха ультраправой и пророссийской "Альтернативы для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Politico".
Как отмечается, Вадефуль назвал нынешнюю ситуацию для НАТО "политическим стресс-тестом". По его словам, Альянс одновременно сталкивается с внешней угрозой со стороны России и внутренним скептицизмом в странах-членах, который стал особенно "заметным и ощутимым" после последних выборов в Германии.
Министр заверил, что Германия продолжит помогать Украине. Он подчеркнул, что такая поддержка нужна не только Киеву, но и самой Европе.
"Это во благо нашей безопасности в Европе", — заявил Вадефуль.
Его слова прозвучали после того, как "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, более чем вдвое улучшив свой результат 2021 года. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца занял второе место с 17,2%.
В ходе предвыборной кампании кандидат АдН на пост премьера земли Ульрих Зигмунд критиковал финансовую поддержку Украины. Он утверждал, что денег, которые Берлин направляет Киеву, якобы не хватает самой Германии.
Вадефуль, в свою очередь, заявил, что ответом на рост такого скептицизма должен быть не отказ от международных обязательств, а более четкое разъяснение гражданам их необходимости.
Глава МИД в этом контексте упомянул исторический опыт Веймарской республики и крах немецкой демократии в межвоенный период.
"Германия знает по опыту Веймарской республики, что может произойти, если демократы не готовы защищать свою систему. Мы должны показать, что извлекли урок из прошлого", — подчеркнул Вадефуль.
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Что этому предшествовало
- Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.
- В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".
- Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.
- По данным СМИ, AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России.
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