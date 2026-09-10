Вадефуль після успіху проросійської АдН: Німцям треба краще пояснювати, навіщо підтримувати Україну

Німецькі політики мають докласти більше зусиль, щоб пояснювати громадянам необхідність подальшої підтримки України та виконання зобов’язань перед НАТО. Про це глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив після значного успіху ультраправої та проросійської "Альтернативи для Німеччини" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Politico".

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Як зазначається, Вадефуль назвав нинішню ситуацію для НАТО "політичним стрес-тестом". За його словами, Альянс одночасно стикається із зовнішньою загрозою з боку Росії та внутрішнім скептицизмом у країнах-членах, який став особливо "видимим і відчутним" після останніх виборів у Німеччині.

Міністр запевнив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Він наголосив, що така підтримка потрібна не лише Києву, а й самій Європі.

"Це на благо нашої безпеки в Європі", – заявив Вадефуль.

Його слова пролунали після того, як "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів на земельних виборах у Саксонії-Ангальт – більш ніж удвічі покращивши свій результат 2021 року. Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца посів друге місце із 17,2%.

Під час виборчої кампанії кандидат АдН на посаду прем’єра землі Ульріх Зігмунд критикував фінансову підтримку України. Він стверджував, що грошей, які Берлін спрямовує Києву, нібито бракує самій Німеччині.

Вадефуль натомість заявив, що відповіддю на зростання такого скептицизму має бути не відмова від міжнародних зобов’язань, а краще пояснення громадянам їхньої необхідності.

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Глава МЗС у цьому контексті згадав історичний досвід Веймарської республіки та крах німецької демократії у міжвоєнний період.

"Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. Ми маємо показати, що винесли урок із минулого", – наголосив Вадефуль. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль відповів на заяву Лаврова про "початок справжньої війни": Прояв російського відчаю

Що передувало