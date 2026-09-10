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Вадефуль після успіху проросійської АдН: Німцям треба краще пояснювати, навіщо підтримувати Україну

Вадефуль: Німецькі політики мають переконувати виборців у необхідності підтримки України

Німецькі політики мають докласти більше зусиль, щоб пояснювати громадянам необхідність подальшої підтримки України та виконання зобов’язань перед НАТО. Про це глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив після значного успіху ультраправої та проросійської "Альтернативи для Німеччини" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Politico".

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Як зазначається, Вадефуль назвав нинішню ситуацію для НАТО "політичним стрес-тестом". За його словами, Альянс одночасно стикається із зовнішньою загрозою з боку Росії та внутрішнім скептицизмом у країнах-членах, який став особливо "видимим і відчутним" після останніх виборів у Німеччині.

Міністр запевнив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Він наголосив, що така підтримка потрібна не лише Києву, а й самій Європі.

"Це на благо нашої безпеки в Європі", – заявив Вадефуль.

Його слова пролунали після того, як "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів на земельних виборах у Саксонії-Ангальт – більш ніж удвічі покращивши свій результат 2021 року. Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца посів друге місце із 17,2%.

Під час виборчої кампанії кандидат АдН на посаду прем’єра землі Ульріх Зігмунд критикував фінансову підтримку України. Він стверджував, що грошей, які Берлін спрямовує Києву, нібито бракує самій Німеччині.

Вадефуль натомість заявив, що відповіддю на зростання такого скептицизму має бути не відмова від міжнародних зобов’язань, а краще пояснення громадянам їхньої необхідності.

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Глава МЗС у цьому контексті згадав історичний досвід Веймарської республіки та крах німецької демократії у міжвоєнний період.

"Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. Ми маємо показати, що винесли урок із минулого", – наголосив Вадефуль.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
  • До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
  • За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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Німеччина (6556) підтримка (829) Вадефуль Йоганн (144)
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Топ коментарі
+3
У 30х роках минулого століття попередники АдГ дуже добре "пояснили" німцям, хто винуватий у їхніх бідах...
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10.09.2026 18:53 Відповісти
+3
Не дебіл? Ваша АдН не просто працює на РФ, а вже ходить по вулицях в будьновках.
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10.09.2026 18:53 Відповісти
+2
А до чого фашизм до Німеччини. Там нацизм. А всіх називали фашистами тільки в союзі. В інших країнах німців називали Назі.
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10.09.2026 19:06 Відповісти

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