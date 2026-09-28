Цахкна раскритиковал встречу Вадефуля с Лавровым: РФ использует дипломатию в своих интересах

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна критически отозвался о встрече главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, Москва использовала переговоры в своих пропагандистских целях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

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По словам эстонского министра, Вадефуль поднимал вопросы, связанные с терактом в Лейпциге. В то же время российская пропаганда, как заявил Цахкна, представила ситуацию так, будто немецкий министр сам стремился к встрече с Лавровым.

"Это была тотальная российская пропаганда", — заявил глава МИД Эстонии.

Цахкна также отметил, что после встречи Лавров заявил о готовности российской стороны пойти Германии навстречу и выслушать её позицию. По мнению эстонского министра, Москва максимально использовала встречу в своих интересах.

Российские дипломаты все чаще возобновляют международные контакты

Цахкна заявил, что руководство России в последнее время все активнее возвращается к официальным дипломатическим контактам.

Отдельно он рассказал о беседе с министром иностранных дел Индии. По его словам, Нью-Дели активно работает над договоренностями по Черному морю, в частности по вопросу экспорта зерна.

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Эстонский министр отметил, что Индию беспокоит безопасность ее граждан после атак России на суда, на борту которых находились индийские моряки. Он связал это также с более широкими рисками для продовольственной безопасности и судоходства в Черном море.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Это первая двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран с начала полномасштабной войны России против Украины.

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