Цахкна раскритиковал встречу Вадефуля с Лавровым: РФ использует дипломатию в своих интересах
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна критически отозвался о встрече главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, Москва использовала переговоры в своих пропагандистских целях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
По словам эстонского министра, Вадефуль поднимал вопросы, связанные с терактом в Лейпциге. В то же время российская пропаганда, как заявил Цахкна, представила ситуацию так, будто немецкий министр сам стремился к встрече с Лавровым.
"Это была тотальная российская пропаганда", — заявил глава МИД Эстонии.
Цахкна также отметил, что после встречи Лавров заявил о готовности российской стороны пойти Германии навстречу и выслушать её позицию. По мнению эстонского министра, Москва максимально использовала встречу в своих интересах.
Российские дипломаты все чаще возобновляют международные контакты
Цахкна заявил, что руководство России в последнее время все активнее возвращается к официальным дипломатическим контактам.
Отдельно он рассказал о беседе с министром иностранных дел Индии. По его словам, Нью-Дели активно работает над договоренностями по Черному морю, в частности по вопросу экспорта зерна.
Эстонский министр отметил, что Индию беспокоит безопасность ее граждан после атак России на суда, на борту которых находились индийские моряки. Он связал это также с более широкими рисками для продовольственной безопасности и судоходства в Черном море.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Это первая двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран с начала полномасштабной войны России против Украины.
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