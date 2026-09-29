Підпал на оборонному підприємстві Естонії, що постачає Україні НРК, було організовано спецслужбами РФ, - Цахкна

Естонія встановила, що підпал оборонного підприємства Milrem Robotics у серпні був диверсією, організованою за наказом російських спецслужб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у представництві Естонії при ЄС.

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Подробиці

Глава МЗС Цахкна заявив, що сьогодні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.

"На основі інформації, зібраної Поліцією безпеки, ми сьогодні можемо з упевненістю стверджувати, що підпал на оборонному підприємстві Milrem Robotics у ніч із 14 на 15 серпня був диверсією, організованою за наказом спецслужб Російської Федерації.

Росія продовжує кампанію диверсій проти Європи, щоб залякати її та змусити зменшити підтримку України й послабити тиск на саму Росію. Це, своєю чергою, свідчить про зростаючий відчай Москви, адже їй не вдалося досягти цілей своєї агресії проти України", - наголосив міністр.

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Також глава МЗС запевнив, що Естонія разом із союзниками та партнерами продовжуватиме тиск на Росію, посилюючи санкції та обмежуючи в’їзд російських громадян до Європи.

"Естонія та її союзники залишають за собою повне право реагувати на таку ворожу, безвідповідальну й небезпечну діяльність", - додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Естонія розслідує причетність Росії до пожежі в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics. Компанія передає Україні безпілотні наземні роботизовані комплекси.

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