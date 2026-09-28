Главнокомандующий НАТО Гринкевич призвал Европу осудить гибридные атаки со стороны РФ, — Reuters
Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал страны Европы публично называть Россию ответственной за многочисленные диверсии в ЕС, поскольку это будет иметь сдерживающий эффект.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Обращение к странам
Гринкевич считает, что лучшим ответом европейских стран на диверсии и другие дестабилизирующие действия России является публичное определение ответственности Москвы и усиление поддержки Украины.
- За последние месяцы во многих европейских странах увеличилось количество диверсий, кибератак, появлений беспилотников и других так называемых гибридных атак, которые связывают с Россией. Среди таких инцидентов — атака дрона в Лейпциге и российский удар по поезду в Украине недалеко от польской границы в начале этого месяца.
"Публичное обнародование этой связи даст понять государствам-организаторам, что мы понимаем, что они делают, и это увеличивает их затраты. Они поймут, что их сети неэффективны и что им придется изменить свое поведение, а это само по себе оказывает определенный сдерживающий эффект", — заявил Гринкевич, выступая перед депутатами Европейского парламента на заседании комитета.
Поддержка Украины и действия НАТО
Деятельность России в Европе направлена на то, чтобы сломить волю союзников в дальнейшей поддержке Киева, отметил он.
Командующий НАТО также отметил, что инициативы НАТО, такие как миссия "Eastern Sentry", начатая 11 сентября и в состав которой входят силы таких союзников, как Дания, Франция, Великобритания и Германия, уже дали результат на местах.
"С момента запуска миссии "Eastern Sentry" россияне стали гораздо осторожнее и избегают пересечения границы с помощью дронов в странах Балтии или на территории Польши", — добавил он.
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