Главнокомандующий НАТО Гринкевич призвал Европу осудить гибридные атаки со стороны РФ, — Reuters

Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал страны Европы публично называть Россию ответственной за многочисленные диверсии в ЕС, поскольку это будет иметь сдерживающий эффект.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обращение к странам

Гринкевич считает, что лучшим ответом европейских стран на диверсии и другие дестабилизирующие действия России является публичное определение ответственности Москвы и усиление поддержки Украины.

За последние месяцы во многих европейских странах увеличилось количество диверсий, кибератак, появлений беспилотников и других так называемых гибридных атак, которые связывают с Россией. Среди таких инцидентов — атака дрона в Лейпциге и российский удар по поезду в Украине недалеко от польской границы в начале этого месяца.

"Публичное обнародование этой связи даст понять государствам-организаторам, что мы понимаем, что они делают, и это увеличивает их затраты. Они поймут, что их сети неэффективны и что им придется изменить свое поведение, а это само по себе оказывает определенный сдерживающий эффект", — заявил Гринкевич, выступая перед депутатами Европейского парламента на заседании комитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Европу гибридными методами, но признаков подготовки к вторжению в НАТО нет, — Цахкна

Поддержка Украины и действия НАТО

Деятельность России в Европе направлена на то, чтобы сломить волю союзников в дальнейшей поддержке Киева, отметил он.

Командующий НАТО также отметил, что инициативы НАТО, такие как миссия "Eastern Sentry", начатая 11 сентября и в состав которой входят силы таких союзников, как Дания, Франция, Великобритания и Германия, уже дали результат на местах.

"С момента запуска миссии "Eastern Sentry" россияне стали гораздо осторожнее и избегают пересечения границы с помощью дронов в странах Балтии или на территории Польши", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий в ООН призвал к совместному ответу на действия России