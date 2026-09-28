Головнокомандувач НАТО Гринкевич закликав Європу засудити гібридні атаки з боку РФ, - Reuters

Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав країни Європи публічно називати Росію відповідальною за численні диверсії в ЄС, оскільки це матиме ефект стримування.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Звернення до країн

Гринкевич вважає найкращою відповіддю європейських країн на диверсії та інші дестабілізаційні дії Росії є публічне визначення відповідальності Москви та посилення підтримки України.

За останні місяці в багатьох європейських країнах збільшилася кількість диверсій, кібератак, появ безпілотників та інших так званих гібридних атак, які пов’язують із Росією. Серед таких інцидентів — атака дрона в Лейпцигу та російський удар по поїзду в Україні неподалік польського кордону раніше цього місяця.

"Публічне оприлюднення цього зв'язку дасть державам-організаторам зрозуміти, що ми розуміємо, що вони роблять, і це збільшує їхні витрати. Вони зрозуміють, що їхні мережі неефективні, і що їм доведеться змінити свою поведінку, і це саме по собі має певний стримувальний ефект", — заявив Гринкевич, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту на засіданні комітету.

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Підтримка України та дії НАТО

Російська діяльність у Європі спрямована на те, щоб зламати волю союзників у подальшій підтримці Києва, зазначив він.

Командувач НАТО також зазначив, що ініціативи НАТО, такі як місія "Eastern Sentry", започаткована 11 вересня та до складу якої входять сили таких союзників, як Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина, вже дали результат на місцях.

"З моменту запуску місії "Eastern Sentry" росіяни стали набагато обережнішими й уникають перетину кордону за допомогою дронів у країнах Балтії або на території Польщі", — додав він.

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