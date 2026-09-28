Росія атакує Європу гібридними методами, але ознак підготовки до вторгнення в НАТО немає, - Цахкна

Росія вже застосовує проти європейських країн гібридні методи, зокрема атаки дронів, диверсії та саботаж. Водночас ознак підготовки Москви до прямого військового вторгнення в країни НАТО наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю ERR.

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За словами естонського міністра, йому доводилося пояснювати колегам, чи можна говорити про те, що Росія вже веде війну проти Європи.

"Це викликає глибоке занепокоєння, але водночас дає нам змогу чітко донести думку: по-перше, ми не бачимо, щоб Росія проводила військові маневри біля наших кордонів. Однак Росія застосовує весь спектр гібридних методів - атаки дронів, диверсії та акти саботажу, - спрямованих уже не стільки проти країн Балтії, скільки, наприклад, проти Німеччини та інших великих держав. У глобальному масштабі це нікому не подобається: агресивна політика Росії викликає загальне відторгнення, а Путін постає в абсолютно непривабливому світлі", - сказав Цахкна.

Цахкна також закликав не ототожнювати гібридні атаки з безпосередньою підготовкою Росії до масштабного військового нападу на країни НАТО.

За його словами, якщо орієнтуватися лише на заголовки в медіа, може скластися враження, що Росія готується до війни з країнами Альянсу. Водночас естонські розвідувальні оцінки, за його словами, не свідчать про підготовку до прямого вторгнення.

"Якщо читати розвідувальні звіти або говорити з нашими розвідниками, які добре бачать, що відбувається в Росії, то йдеться про те, що підготовка до військового вторгнення та агресії імовірна й надалі на дуже низькому рівні", - сказав Цахкна.

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Подібну позицію міністр висловлював і раніше під час Генеральної асамблеї ООН. 22 вересня він заявив, що за кордонами Естонії немає російських військ, а розмови про неминучу військову конфронтацію з НАТО не відповідають поточній ситуації.

Страх ескалації може стримувати підтримку України

Глава МЗС Естонії вважає, що змішування різних типів загроз може створювати атмосферу страху перед ескалацією.

На його думку, побоювання щодо можливого переходу до прямого протистояння з Росією можуть впливати на готовність західних держав діяти активніше.

Цахкна назвав страх ескалації одним із інструментів тиску, який, за його оцінкою, Кремль використовує проти західних демократій.

Водночас він наголосив на необхідності зберігати увагу до реальних гібридних загроз з боку Росії.

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