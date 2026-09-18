Макрон доручив готувати план захисту критичної інфраструктури Франції від гібридних атак Росії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що віддав наказ відповідним органам країни підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних загроз.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами парламентських партій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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Про посилення гібридної загрози

Макрон зазначив, що протягом останніх тижнів російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася після того, як РФ збільшила кількість атак.

"Цього літа Росія помножила свої атаки: атака безпілотника на поїзд, що сполучає Київ з Варшавою, спроба нападу в Лейпцигу, запуск ракети поблизу данського фрегата, кілька вторгнень у небо європейських країн...", — зауважив французький президент.

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Про план захисту інфраструктури

Він сказав, що Франція на цьому тлі має підвищити пильність щодо російської загрози та сформувати план захисту чутливої інфраструктури, який створить промислову та технологічну базу для протидії дронам і кібератакам.

"Ми продовжимо наш захист від іноземного втручання та кібернетичних нападів", — наголосив Макрон.

Раніше повідомлялося, що президент Франції у п'ятницю, 18 вересня, зустрінеться з лідерами партій для обговорення міжнародних конфліктів та їхніх наслідків для країни.

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